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Менее 100 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области, четверо скончались

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Четверо заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Трое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по хроническим заболеваниям. В анамнезе пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

За прошедшие сутки контрольные тесты подтвердили выздоровление 124 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 27 730 случаев заболевания COVID-19, 24 765 человек выздоровели.

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