Суд продлил арест обвиняемому в госизмене ученому Луканину до конца апреля

26 января 2021 / Томский Обзор

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей физика из Томска Александра Луканина, обвиняемого в государственной измене, сообщает агентство «Интерфаксу» со ссылкой на в пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей на три месяца до 29 апреля 2021 года», — сказали в суде во вторник.

Луканину вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ). Информированный источник ранее сообщил «Интерфаксу», что ученого «подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья».

В Томском областном суде сообщили, что 1 октября по решению Кировского районного суда города ученому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября.

В течение нескольких дней после задержания и ареста местонахождение Луканина было неизвестно ни его семье, ни защите, ни журналистам. Позднее в московском СИЗО «Лефортово» его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Защитники, приглашенные близкими Луканина, не могут встретиться с ним до сих пор.

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