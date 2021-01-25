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Завтра томичей ждут сильные морозы

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Завтра, 26 января, в Томске сохранится аномально холодная погода. Местами столбик термометра опустится ниже -40 °С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«26 января в Томске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -40… -42°С. Температура днем -31…-33°С. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдать меры личной безопасности при сильном морозе, надевать теплую одежду, по возможности находиться в помещении.

При случаях обморожения необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое место, вызвать скорую медицинскую помощь, аккуратно снять с пострадавшего обувь и одежду, надеть на него теплое и сухое белье, укутать в одеяло, дать теплое питье и еду. Автовладельцам рекомендуется быть особо внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим, а также воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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