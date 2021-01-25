Более 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
25 января 2021 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 103 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 105 человек, сообщает Оперштаб Томской области.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 27 632 случая заболевания коронавирусом, 24 641 человек выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.
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