Более 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 25 января 2021 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 103 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 105 человек, сообщает Оперштаб Томской области.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 27 632 случая заболевания коронавирусом, 24 641 человек выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.

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