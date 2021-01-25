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На одном из томских полигонов появился «экран», защищающий от шума снегоуборочной техники

Город, ЖКХ, Томские новости, экран снег снегоуборочная техника экран снег На одном из томских полигонов появился «экран», защищающий от шума снегоуборочной техники

В Томске на полигоне в пос.Хромовка возвели защитный «экран» из снега для борьбы с шумом от снегоуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба мэрии, шум техники, возникающий при разгрузке снега, приносил неудобства жителям поселка, ближайшие дома которого расположены примерно в 500 метрах от снегоотвала. В связи с этим муниципальное учреждение «ТомскСАХ» обустроило на площадке защитные «экраны» из снега.

Дополнительно было решено заменить спецтехнику на менее шумную. Вместо самосвалов на полигон зашли менее грузоподъемные машины. При этом, значительный объем работы выполняется бесшумным способом с применением ручных лопат для разгрузки снега.

Как отмечают сотрудники «ТомскСАХ», по большей части шум возникал при выгрузке снега, когда: нижняя часть заднего борта автомобиля открывается для разгрузки, после освобождения грузовой емкости происходит удар борта о кузов.

В пресс-службе также отмечают, что на сегодняшний день полигон в пос.Хромовка, рассчитанный на размещение 130 тыс. тонн снега, заполнен на 49%.

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