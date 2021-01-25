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Часть баров Томска устроили сегодня выходной

Еда, Томские новости, бар ресторан закрыты режим работы еда в Томске Часть баров Томска устроили сегодня выходной

Сегодня, 25 января, шесть томских баров не открыли свои двери для посетителей. Об этом они написали в своих Instagram-аккаунтах.

В частности, выходной объявили в такобаре Chupito. В заведении отмечают, что команда отправляется отдыхать вместе.

«Совместный отдых дружественными барами», — уточнили в такобаре. Предполагается, что Chupito вновь откроют во вторник.

Сеть баров «ПРО КРАФТ» также не работает в понедельник.

«Работы накопилось так много, что пришлось взять её на дом, ну и сами понимаете, надо справляться», — отмечают в заведении.

Также сегодня не работают бары South Spot и Meet Up. В заведениях отмечают, что команды хорошо отработали январские праздники и теперь готовы отдохнуть.

Кроме того, ресторан «Снегири» (пр. Ленина, 84) сократил сегодня рабочий день до 15.00.

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