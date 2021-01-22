В Томской области ищут нового директора ОЭЗ

22 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Власти Томской области объявили конкурс на должность генерального директора ОЭЗ «Томск», сообщил в пятницу 22 января, в ходе пресс-конференции заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов.

«Мы ищем нового руководителя особой экономической зоны, в настоящее время идет прием заявок. Хотим видеть всех активных людей, готовых представить свою программу развития развития томской ОЭЗ», — отметил Андрей Антонов.

Он уточнил, что на данный момент истек контракт, заключенный с действующим руководителем зоны.

«Были определенные замечания к работе нынешнего директора. Кроме того, требуются новые взгляды на развитие ОЭЗ, новые подходы. То, какой была зона десять лет назад и сейчас — совершенно разные вещи. Сейчас идет прием заявок, мы видим большое желание от претендентов, представляющих разные сферы — и нефтегаз, и управление — вывести томскую ОЭЗ в число лидеров по Российской Федерации», — подчеркнул заместитель губернатора.

Андрей Антонов также рассказал, что в апреле 2021 года в томской ОЭЗ заработает акселератор по привлечению новых резидентов. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены:

«Мы выделяем порядка 500-600 кв метров, где молодые стартапы смогут арендовать по сниженной ставке небольшие площади. Так же мы должны разместить там якорные компании, которые будут привлекать стартапы для решений задач крупных компаний», — сказал Андрей Антонов.

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