Официанты и администраторы томских кафе могут изучить язык жестов

22 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томское отделение Всероссийского общества глухих предлагает бесплатно пройти обучение языку жестов администраторам и официантам. Такие курсы проводятся в Томске впервые.

"Я сама изучаю язык жестов, и когда начала заниматься в обществе глухих, я поняла, что они проводят время только в этом маленьком помещении. Я решила: хорошо, чтобы у них была возможность пойти куда-нибудь, поговорить за кофе, сделать заказ без использования тетрадок или телефонов, на равных с другими посетителями", - рассказала автор и куратор проекта Екатерина Копысова.

Теоретические и практические занятия рассчитаны на 2 недели, 3-4 занятия в неделю. Теорию будут давать дистанционно, на платформе Zoom. На занятиях будет обязательно присутствовать глухой человек, который разговаривает на языке жестов, и переводчик, который будет переводить, объяснять, давать задания. Практические занятия будут проходить либо в помещении томского общества глухих, либо на базе одного из заведений общественного питания.

Заведение, сотрудники которого успешно закончат курсы, получит право разместить на входе знак доступности, который скажет глухим людям, что здесь говорят на языке жестов. Также слушатели курсов получат сертификаты об обучении.

Занятия начнутся 1 февраля.

Подробности можно уточнить у организатора Екатерины Копысовой: +7-962-785-21-40.

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