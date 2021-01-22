Добыча нефти и газа в Томской области в 2021 году должна вернуться на уровень 2019 года — власти

Томский Обзор / Фото: 22 января 2021 // Фото: pixabay.com

Власти Томской области ожидают, что объем добычи нефти и газа в регионе в 2021 году вернется на уровень 2019 года. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

«От добывающих компаний мы получили прогноз, что в 2021 году добыча будет на уровне 2019 года. Это для нас серьезный рост, учитывая падение в 2020 году», — отметил Андрей Антонов.

Он пояснил, что Томская область была вынуждена снизить объемы добычи на фоне сделки ОПЕК+, поскольку себестоимость нефти в регионе выше, чем в ряде других субъектов. В 2020 добыча нефти в регионе составила 6,8 млн тонн, газа — 5,6 млрд кубометров.

«В целом добыча полезных ископаемых в Томской области в 2020 году снизилась на 2,7%, в том числе добыча нефти — на 22,1%. В результате индекс промышленного производства составил 90,7%. Это самый низкий показатель, который у нас был за последние годы», — подчеркнул замгубернатора.

По его словам, в ноябре–декабре 2020 года на фоне пересмотра параметров сделки ОПЕК+ было отмечено увеличение объемов добычи нефти в регионе.

«Мы ожидаем, что нефтедобывающая отрасль вернется и будет находиться стабильно в уровнях 2019 года», — сказал замгубернатора.

Также он добавил, что в настоящее время в области продолжается реализация проекта «Палеозой».

«Есть положительная динамика, объем нефти, добываемой по проекту „Палеозой“ постепенно растет», — отметил Андрей Антонов.

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