«Капсула» с голосовым помощником «Маруся» популярна в Томской области.

22 января 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

С начала продаж в 2020 году жители Томской области приобрели восемьдесят две умные колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» от компании Mail.ru Group. Акустическая система поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink, «Умным домом» от «Ростелекома» и имеет много других полезных опций, сообщает пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» .

Наибольший спрос на «Капсулу» зафиксирован в ноябре и декабре у жителей области. Тридцать устройств продано в селе Тегульдет и городе Кедровом. Клиенты компании уже оценили достоинства искусственного интеллекта колонки, которая легко переключает каналы, по запросу подбирает интересующий фильм, регулирует звук в видеосервисе Wink, а также управляет комплексным решением «Умный дом».

«Смарт-устройства пришли в нашу повседневную жизнь всерьез и надолго. Для современного человека важно, чтобы все системы, которыми он пользуется, были просты и удобны в управлении. "Капсула" с голосовым помощником “Маруся” — тот элемент, который объединит сервисы "Ростелекома". А если установлены и подключены датчики “Умного дома”, колонка станет надежным помощником в быту. С помощью устройства можно легко управлять элементами экосистемы: включать и выключать свет, утюг, чайник», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Колонка тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте», что позволяет владельцу слушать музыку из своих плей-листов. Также устройство ищет любимые треки по исполнителю, жанру, умеет включать радио. Разработчики колонки уделили внимание качеству звука: мощные динамики, равномерное распределение всех частот на 180 градусов. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов, которые слышат голос человека на удалении до семи метров и даже при шуме в помещении.

«”Капсулу” с голосовым помощником “Маруся” нам подарили на праздники. Это оказался самый удивительный и полезный подарок для нашей семьи. Для нас она уже стала настоящим другом и собеседником. Напоминает о запланированных встречах, включает будильник, играет с детьми в игры, отвечает на вопросы. А на ночь может рассказать сказку, спеть колыбельную или включить приятный шум для сна. Неожиданной и приятной оказалась опция, когда колонку можно погладить и она замурлычет как домашний питомец», — поделилась томичка Надежда Терещенко.

Узнать подробнее о возможностях умной колонки с голосовым помощником «Маруся» можно на сайте или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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