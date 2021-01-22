Томские ученые: ледник Актру за год растаял на 10 метров

22 января 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Ученые геолого-географического факультета ТГУ выяснили, что из-за глобального потепления ледник Левый Актру на Алтае потерял за 2020 год более 10 метров своей высоты, сообщает пресс-служба вуза.

Данные получены с полевого стационара ТГУ в горно-ледниковом бассейне Актру, который ведет наблюдения более 60 лет. Сумма положительных температур в этом месте за июль 2020 года составила 232°С, что на 24 процента больше показателей 1986 года.

– Выполненный в 2020 году гляциогидроклиматический мониторинг позволил выполнить расчет индекса баланса массы Левого Актру, который составил минус 947 мм водного эквивалента. То есть за этот год на всей площади в 5,3 кв. км ледник потерял более 10 метров своей высоты. 2019 год тоже был тёплый, но в этом году темпы потери массы увеличились более чем в 2 раза, – рассказал заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев.

При этом, как отмечают ученые, для функционирования ледников главными факторами являются количество выпавшего снега, а также интенсивность периода таяния. В связи с этим даже низкие температуры в Сибири этой зимой не окажут никакого влияния на сложившуюся тенденцию сокращения оледенения Алтая.

По данным Всемирной метеорологической организации период с 2011 по 2020 годы стал самым теплым десятилетием за всю историю метеорологических наблюдений, которые регулярно ведутся с 1891 года. По сравнению с доиндустриальным периодом температура атмосферного воздуха в 2020 году уже повысилась на 1,2°С.

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