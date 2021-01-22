В Томском ТЮЗе назначен главный художник

22 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Бурятский драматический театр

В Томском ТЮЗе представили главного художника, сообщает пресс-служба театра. Им стала выпускница факультета сценографии ГИТИСа Анна Бубнова, ранее служившая в Буряад театре (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).

Главного художника не было в ТЮЗе с 2004 года, со времён, когда им работал Николай Кузнецов, в качестве художника-постановщика оформивший более 50 спектаклей.

Анна Бубнова окончила ГИТИС, а ранее Московское академическое художественное училище памяти 1905 года. Ставила спектакли в театрах Москвы, Ульяновска, Улан-Удэ, Петрозаводска, Иркутска, Братска. В этом году Анна номинирована на Национальную премию «Золотая маска» со спектаклем «Аламжи» Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева (г. Улан-Удэ).

В Томске Анна совместно с главным режиссёром ТЮЗа Дмитрием Акимовым в конце 2020 года представила спектакль-концерт «Беспринципный новый год». Сейчас Анна Бубнова вместе с режиссёром Анастасией Старцевой приступают к работе над спектаклем для самых маленьких «Тараканище» по сказке Корнея Чуковского. Премьера запланирована на 20 марта на малой сцене театра.

В Томском ТЮЗе Анна Бубнова будет руководить производственными мастерскими, заниматься сценографией и художественным оформлением спектаклей, а также визуальным представлением театра.

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