Здание первого кинотеатра в Томске сдается в аренду

22 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Собственник здания бывшего кинотеатра «Киномир» (пер. Нахановича, 7) ФГУП «Кристалл» выставил сообщение об аренде помещений на городском сайте объявлений https://www.tomsk.ru09.ru/.

«Сдам площади в нежилом здании в центре Томска общей площадью 2586 м2, рассматриваем арендаторов от 100 кв.м. На 1 этаже: 975 кв.м, вход с переулка Нахановича. Также площади на 2, и 3 этажах. Идеальная транспортная доступность, высокий трафик. Возможен ремонт под арендатора», — говорится в объявлении. Стоимость 1 м2 — 1000 рублей.

По данным агентства недвижимости, арендодатель ищет крупного арендатора, который занял бы здание целиком или большую его часть. Оставшиеся небольшие помещения уже будут предлагать отдельным арендаторам. Вопрос ремонта в помещениях будет обсуждаться с арендаторами в частном порядке.

Здание кинотеатра перешло в собственность ФГУП «Кристалл» (ныне АО «Томский кристалл») в июле 2017 года. Ранее права на здание «Киномира» принадлежали Росимуществу, а кинотеатр арендовал площади.

4 октября 2017 года новый собственник опечатал здание кинотеатра «Киномир». Директор кинотеатра, Марина Шерина, назвала действия арендодателя незаконными.

Томичи опубликовали петицию против закрытия кинотеатра, которая собрала более 3000 подписей. Тем не менее, здание было закрыто и пустовало.

В этом году стало известно, что АО «Томский кристалл» планирует передать здание новому арендатору, в том числе для перепрофилирования его под торговые площади. Так как здание является памятником истории регионального значения, вопросы его государственной охраны находятся в ведении Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

«Отметим, что перепрофилирование ОКН возможно при проведении работ по их сохранению путем адаптации к современному использованию на основании проекта, прошедшего государственную историко-культурную экспертизу», — ответили «Томскому Обзору в Министерстве культуры РФ.

Начальник Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина не смогла прокомментировать ситуацию с историческим зданием по пер. Нахановича, 7.

«К нам никто не обращался, никто ничего не писал. На сегодняшний день, по нашим данным, оно в федеральной собственности и не используется».

В АО «Томский кристалл» на запрос «Томского Обзора» не ответили.

«Киномир» — кинотеатр в центре Томска — был открыт в 1916 году. Здание было построено для предпринимательницы Морозовой изначально для использования в качестве синематографа. Кинотеатр сначала назывался «Марс», затем был переименован в «Интимный», назывался кинотеатром № 1, затем стал кинотеатром им. Горького, сейчас — «Киномир». В первые годы кинотеатр использовался также и для театральных постановок. В 1931 году, после модернизации оборудования, здесь состоялся первый в Сибири показ звукового кино. «Киномир» был первым кинотеатром города, в малом зале которого 27 декабря 1998 года была установлена система Dolby Digital. Здесь же впервые появились ночные non-stop показы фильмов. Сайт «Киномира» стал первым сайтом кинотеатра в Томске.

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