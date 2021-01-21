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В томском «Киномаксе» покажут последний фильм Феллини

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22 января в томском «Киномаксе» (ул. Розы Люксембург, 73) стартует показ последнего фильма режиссера Федерико Феллини «Голос Луны». Главную роль в фильме исполнил Роберто Бениньи.

Фильм, экранизация «Поэмы о лунатиках» Эрманно Каваззони, рассказывает историю лунатика Иво Сальвини, который любит гулять по ночам. Сальвини попадает в одно недоразумение за другим, знакомясь с разными людьми и открывая им чудеса подлунного мира.

«Голос Луны» удостоен премий David di Donatello (лучший актер, лучшая постановка, лучший монтаж; номинации за лучший фильм, лучшего режиссера, лучший звук, лучшие костюмы и т.д.) и
«Серебряная лента» (лучший звук; номинация за лучшую мужскую роль). Композитор — лауреат премии «Оскар» Никола Пьовани.

Прокат отреставрированной версии фильма приурочен ко дню рождения режиссера.

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