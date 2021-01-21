Генеральным партнером премии «Серебряный Лучник» – Сибирь стал «Норильский никель»

Партнерский материал / Фото: 21 января 2021 // Фото: Luchnik.ru

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» выступила генеральным партнером XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь, сообщают организаторы.

Крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия, ведущий мировой производитель платины, кобальта, меди и родия седьмой год подряд поддерживает премию в статусе генерального партнера. В этом году в состав экспертного жюри вошел Константин Вересов, руководитель Центра корпоративных коммуникаций Заполярного филиала «Норникеля».

«Премия позволяет выявить наиболее интересные региональные проекты, вывести их на федеральный уровень и еще раз подчеркнуть, что достойные профессионалы есть не только в столицах. В этом отношении «Серебряный Лучник» – Сибирь активно помогает продвижению и развитию регионов в целом, что абсолютно созвучно политике «Норильского никеля», и мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с премией продолжается», — говорит директор департамента общественных связей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Михаил Демьянов.

В шорт-лист XI Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь вошли 23 проекта из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Кемерово и Иркутска. Жюри определит победителей после публичной защиты проектов, которая состоится 30 января в Новосибирске в банкет-холле «Парадиз». На сайте премии работает регистрация на завершающие мероприятия.



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