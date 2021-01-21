В Томске пройдут лекции ученых Большого университета

21 января 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Томская область открывает Год науки и технологий циклом лекций ведущих ученых Большого университета, сообщает пресс-служба ТГУ.

Прямые трансляции лекций будет вестись на YouTube канале университета.

В 13.00 заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы СФТИ ТГУ Екатерина Марченко расскажет о проекте по созданию интерфейса «имплантат-биоткань» для восстановительной хирургии, над которым вместе с учеными ТГУ работают высококвалифицированные специалисты в области медицинского материаловедения из США, Германии, Канады и Южной Кореи.

– Проект направлен на решение одной из самых серьезных проблем при создании новых медицинских имплантатов, а именно, на обеспечение максимальной безопасности пациента, эффективности лечения и адекватного выбора имплантата. Разработка принципов биомеханической оценки работы биоинтерфейса имплантатов из никелида титана с покрытием и биотканями является новым этапом исследований, актуальных для всего мира, – рассказала исполнитель проекта, заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы СФТИ ТГУ Екатерина Марченко.

Дополнит выступление Екатерины запись выступления руководителя мегагранта, специалиста в области поверхностной инженерии биоматериалов (Surface engineering of biomaterials) Алексея Волынского из Университета Южной Флориды (США).

В 13:45 – начнется выступление руководителя лаборатории биофотоники, исполнительного директора Института биомедицины ТГУ Юрия Кистенева по теме второго мегагранта ТГУ – о медицинских приложениях лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения.

Исследование молекулярных маркеров – один из путей ранней диагностики вирусных и бактериальных инфекций. Методы лазерного молекулярного имиджинга позволяют проводить оперативную неинвазивную детекцию подобных маркеров. Однако для извлечения значимой информации из большого объема данных необходимы специальные методы анализа. Среди них наиболее эффективны методы машинного обучения.

– В лекции будут представлены примеры совместного использования методов лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения для решения задач медицинской диагностики, – уточняет исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенёв.

К лекции Юрия Кистенёва подключится руководитель мегагранта – ведущий сотрудник Университета Олбани (штат Нью-Йорк), признанный специалист в области спектроскопии комбинационного рассеяния Игорь Леднев.

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