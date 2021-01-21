18+
18+

В промпарке «Томск» запустят производство изделий из пластикового мусора

Предприятия Томска и области, Томские новости, Экология, мусор утилизация томск пластик переработка В промпарке «Томск» запустят производство изделий из пластикового мусора

Статус резидента промышленного парка «Томск» присвоен компании «ЕСК Утилизация», которая построит на территории «северной» площадки завод по утилизации твердых коммунальных отходов и производству полимеров, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Новый резидент планирует выпускать высококачественные гранулы различных полимеров, а также крупногабаритные полимерные изделия размером от 1 до 5 метров (пластиковые трубы, запорная арматура, пластиковые мусорные баки и др.).

Мощность производства составит 200 тыс. тонн в год, запуск намечен на 2024 год. Планируемые инвестиции по проекту — 4,12 млрд рублей, ожидается создание 165 рабочих мест.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Дуэт из Томска принял участие в «Comedy Батлл» на ТНТ

5 февраля 2021
Томские новости

Пожарные спасли пожилого мужчину из горящего дома в Томске

1 февраля 2021
Томские новости

Санитарные нарушения и грызунов нашли в томской школе-интернате, где произошла вспышка псевдотуберкулеза

4 февраля 2021
Томские новости

Строители не должны бесплатно предоставлять земельные участки для размещения автомобилей — замгубернатора

2 февраля 2021
Томские новости

Более 100 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

27 января 2021
Томские новости

На шести переправах Томской области увеличена грузоподъемность

26 января 2021
Томские новости

Псевдотуберкулез обнаружен у госпитализированных воспитанников томской школы-интерната — Роспотребнадзор

3 февраля 2021
Томские новости

Скончался известный томский архитектор Петр Зыбайло

9 февраля 2021
Томские новости

В Томске пройдут лекции ученых Большого университета

21 января 2021
Комментарии для сайта Cackle