В промпарке «Томск» запустят производство изделий из пластикового мусора

Томский Обзор / Фото: 21 января 2021 // Фото: Pixabay.com

Статус резидента промышленного парка «Томск» присвоен компании «ЕСК Утилизация», которая построит на территории «северной» площадки завод по утилизации твердых коммунальных отходов и производству полимеров, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Новый резидент планирует выпускать высококачественные гранулы различных полимеров, а также крупногабаритные полимерные изделия размером от 1 до 5 метров (пластиковые трубы, запорная арматура, пластиковые мусорные баки и др.).

Мощность производства составит 200 тыс. тонн в год, запуск намечен на 2024 год. Планируемые инвестиции по проекту — 4,12 млрд рублей, ожидается создание 165 рабочих мест.

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