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Продлен прием заявок на конкурс для педагогов им. Выготского

Конкурсы и акции, Образование и наука, Томские новости, конкурс выготского педагоги дошкольное образование рыбаков фонд Продлен прием заявок на конкурс для педагогов им. Выготского

Прием заявок на Международный конкурс имени Льва Выготского для деятелей дошкольного образования Сибири продлен до 12 февраля, сообщают организаторы. В конкурсе, который проводит Рыбаков Фонд, 211 победителей разделят призовой фонд в 29 млн рублей

В этом году открыты шесть номинаций, в них могут участвовать:

● педагоги, которые работают с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
● студенты выпускных курсов и аспиранты, имеющие опыт работы с детьми,
● заведующие дошкольными учреждениями,
● предприниматели, а также педагоги и родители, готовые заниматься бизнесом в сфере образования,
● сотрудники детского сада и школы (совместная заявка), которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями образования,
● зарубежные лидеры образования.

Участников ждут необычные испытания, включающие рассказ о себе в соцсетях и презентацию своих практик в коротких видео.

В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут денежные призы:

● по 100 000 рублей – для педагогов, заведующих и учителей,
● по 25 000 рублей – для студентов и аспирантов,
● по $1000 для зарубежных лидеров
● 4,5 млн рублей на открытие детского сада по франшизе RYBAKOV PLAYSCHOOL для победителя номинации «Предприниматель».

Также победителей ждет приглашение на мощный интенсив – Летнюю школу Рыбаков Фонда – и обучение по программе дошкольного образования RYBAKOV ПРОДЕТЕЙ.

За четыре года в конкурсе участвовали 15 030 человек, победителями стали 1372 педагога и студента. Профессиональное сообщество, ядром которого являются участники и победители конкурса, включает больше 40 тысяч человек.

Прием заявок на Международный конкурс имени Льва Выготского на сайте: https://rybakovpreschoolaward.ru/.

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