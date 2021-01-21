Продлен прием заявок на конкурс для педагогов им. Выготского

21 января 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Прием заявок на Международный конкурс имени Льва Выготского для деятелей дошкольного образования Сибири продлен до 12 февраля, сообщают организаторы. В конкурсе, который проводит Рыбаков Фонд, 211 победителей разделят призовой фонд в 29 млн рублей

В этом году открыты шесть номинаций, в них могут участвовать:

● педагоги, которые работают с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,

● студенты выпускных курсов и аспиранты, имеющие опыт работы с детьми,

● заведующие дошкольными учреждениями,

● предприниматели, а также педагоги и родители, готовые заниматься бизнесом в сфере образования,

● сотрудники детского сада и школы (совместная заявка), которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями образования,

● зарубежные лидеры образования.

Участников ждут необычные испытания, включающие рассказ о себе в соцсетях и презентацию своих практик в коротких видео.

В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут денежные призы:

● по 100 000 рублей – для педагогов, заведующих и учителей,

● по 25 000 рублей – для студентов и аспирантов,

● по $1000 для зарубежных лидеров

● 4,5 млн рублей на открытие детского сада по франшизе RYBAKOV PLAYSCHOOL для победителя номинации «Предприниматель».

Также победителей ждет приглашение на мощный интенсив – Летнюю школу Рыбаков Фонда – и обучение по программе дошкольного образования RYBAKOV ПРОДЕТЕЙ.

За четыре года в конкурсе участвовали 15 030 человек, победителями стали 1372 педагога и студента. Профессиональное сообщество, ядром которого являются участники и победители конкурса, включает больше 40 тысяч человек.

Прием заявок на Международный конкурс имени Льва Выготского на сайте: https://rybakovpreschoolaward.ru/.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: