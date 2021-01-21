На карте Томска появится имя Вячеслава Новицкого

21 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Улица, сквер или другой городской объект может быть назван в честь Почетного гражданина города Томска академика Вячеслава Новицкого, сообщает пресс-служба мэрии.

Поручение рассмотреть этот вопрос на городской комиссии по топонимике поручил врио мэра Томска Михаил Ратнер на аппаратном совещании.

"Вячеслав Викторович был знаковой фигурой для нашего города, многое сделал для него, будучи областным депутатом и ректором медицинского университета. В 2006 году ему заслужено было присвоено звание Почетного гражданина города Томска. Считаю, нужно поддержать томскую общественность, надо подумать, какому городскому объекту можно было бы присвоить имя Вячеслава Новицкого. Речь не о переименовании, это может быть новая улица, сквер или что-то иное", - отметил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.

Ранее с такой инициативой выступили сенатор от Томской области Виктор Кресс, другие общественные деятели и ученые Томска, предложившие назвать улицу или сквер в областном центре именем экс-ректора СибГМУ Вячеслава Викторовича Новицкого.

Вячеслав Новицкий родился 23 августа 1946 года, выпускник средней школы № 6. В 1969-м окончил лечебный факультет Томского медицинского института. Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ. Автор более 700 научных публикаций, 38 монографий, 18 учебных руководств и пособий. Кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Почетный гражданин города Томска.

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