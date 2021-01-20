Экологи ТГУ составили карту Васюганского болота

20 января 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Ученые Биологического института ТГУ завершили работу по ландшафтному картированию ключевого участка государственного природного заповедника «Васюганский», сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

Карта необходимо для проведения исследований на территории Большого Васюганского болота (БВБ) – уникального природного комплекса со сложной ландшафтной структурой и особыми типами болотных массивов. Большое Васюганское болото выступает главным «хранителем» углерода в Западной Сибири и оказывает глобальное влияние на формирование климата Земли.

– Составление карты ключевого участка выполнялось по заказу руководства заповедника, который наряду с охранной деятельностью и просвещением будет заниматься собственными научными изысканиями, – рассказывает одна из исполнителей проекта, ученый Биологического института ТГУ Наталия Горина. – Вместе с тем ландшафтная карта нужна и «внешним» исследователям. Многие российские и зарубежные учёные испытывают профессиональный интерес к самому большому болоту в мире, поскольку эта уникальная экосистема, с одной стороны, определяет климат на планете, с другой – очень чутко реагирует на те глобальные трансформации климата, которые сейчас происходят.

Работа над картой труднодоступной территории шла в три этапа. Сначала ученые занимались дешифрованием космоснимков, затем в ходе полевых работ на месте уточняли детали. На финальном этапе исследователи внесли необходимые корректировки в ландшафтную карту, которая содержит подробное описание ключевого участка заповедника, в частности, отражает типы почвы, торфяных отложений, растительности и другие характеристики. Наряду с этим исполнители проекта составили подробную карту сложного рельефа болота.

Наличие этих двух графических документов поможет при планировании исследовательских проектов ученым самых разных направлений – зоологам, ботаникам, почвоведам, болотоведам, климатологам, гидрохимикам.

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