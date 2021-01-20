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Экологи ТГУ составили карту Васюганского болота

ТГУ, Томские новости, Экология, Экологи ТГУ составили карту Васюганского болота

Ученые Биологического института ТГУ завершили работу по ландшафтному картированию ключевого участка государственного природного заповедника «Васюганский», сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

Карта необходимо для проведения исследований на территории Большого Васюганского болота (БВБ) – уникального природного комплекса со сложной ландшафтной структурой и особыми типами болотных массивов. Большое Васюганское болото выступает главным «хранителем» углерода в Западной Сибири и оказывает глобальное влияние на формирование климата Земли.

– Составление карты ключевого участка выполнялось по заказу руководства заповедника, который наряду с охранной деятельностью и просвещением будет заниматься собственными научными изысканиями, – рассказывает одна из исполнителей проекта, ученый Биологического института ТГУ Наталия Горина. – Вместе с тем ландшафтная карта нужна и «внешним» исследователям. Многие российские и зарубежные учёные испытывают профессиональный интерес к самому большому болоту в мире, поскольку эта уникальная экосистема, с одной стороны, определяет климат на планете, с другой – очень чутко реагирует на те глобальные трансформации климата, которые сейчас происходят.

Работа над картой труднодоступной территории шла в три этапа. Сначала ученые занимались дешифрованием космоснимков, затем в ходе полевых работ на месте уточняли детали. На финальном этапе исследователи внесли необходимые корректировки в ландшафтную карту, которая содержит подробное описание ключевого участка заповедника, в частности, отражает типы почвы, торфяных отложений, растительности и другие характеристики. Наряду с этим исполнители проекта составили подробную карту сложного рельефа болота.

Наличие этих двух графических документов поможет при планировании исследовательских проектов ученым самых разных направлений – зоологам, ботаникам, почвоведам, болотоведам, климатологам, гидрохимикам.

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