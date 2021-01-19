Томичей приглашают сделать селфи в музеях Политеха

19 января 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Комплекс музеев Томского политехнического университета в среду, 20 января, присоединится к международному флешмобу музейных селфи, сообщает пресс-служба вуза. Для участия необходимо прийти в один из музеев ТПУ, сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом и опубликовать его во «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram с хэштегами #MuseumSelfie и #tpumuseum.

В музее истории Томского политеха можно будет примерить форму студентов начала XX века, сфотографироваться с первыми зачетками и дипломами студентов ТТИ (ныне ТПУ), а также сделать селфи на фоне экспонатов. Можно сфотографироваться рядом с макетом аппарата «Луна 24», который в 1976 году забирал на Луне образцы грунта, раритетной телевизионной камерой КТ-178, уникальным портретом Дмитрия Менделеева — он выполнен второй женой великого ученого Анной Поповой с натуры и является одним из его последних прижизненных живописных изображений.

В мемориальном кабинете академиков В.А. Обручева и М.А. Усова у посетителей будет возможность сфотографироваться за письменным столом академика Обручева, выдающегося исследователя Сибири и Центральной Азии, автора научно-фантастических романов «Земля Санникова» и «Плутония». Кроме того, можно будет сделать фото с глобусом, на котором еще нет Антарктиды, старинными микроскопом, компасом.

Желающих ждут в музее истории ТПУ (главный корпус, пр. Ленина, 30, аудитория 315) и мемориальном кабинете академиков В.А. Обручева и М.А. Усова (ул. Советская, 73, аудитория 208) с 09:00 до 17:00. Для прохода в музеи необходимо иметь с собой паспорт и соблюдать масочный режим.

Международный день музейного селфи проходит ежегодно в январе по инициативе Европейского проекта Culture Themes. В дни проведения акции люди из разных стран мира выкладывают в соцсети фотографии, сделанные в самых разных музеях.

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