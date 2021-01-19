Видеоролик о Томске вышел в финал конкурса «Диво Евразии»

19 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Видеоролик Туристского информационного центра Томска «Город, где все начиналось. Город, где мы встретимся вновь…» вышел в финал Международного туристского конкурса «Диво Евразии».

По сюжету ролика семейная пара вспоминает историю своей любви, которая начиналась в Томске. Молодые люди гуляют по городу и танцуют вальс на площади Ново-Соборной, у камня основания Томска, в Университетской роще и других узнаваемых местах. Фоном звучит стихотворение Владимира Когана «Город юности нашей», написанное в 1959 году.

«Так как мы отвечаем за туризм, мы занимаемся развитием в том числе и ностальгического туризма, — рассказывает Светлана Козуб, руководитель Туристического центра Томска, — Идея ролика — нашим выпускникам, которых за всю историю образовалось огромное количество, предложить ещё раз прогуляться по незабытым, по столь знакомым местам нашего города, вспомнить свою замечательную молодость и приехать к нам в город ещё раз в ностальгический тур».

В качестве локаций для съемок были выбрали университеты, центр города, узнаваемые улицы — места, родные студентам прошлого, настоящего и будущего.

«Думаю, что студентам, которые у нас учились до сегодняшнего дня, будет интересно посмотреть как город изменился, как у нас прекрасно содержатся корпуса университетов. Ролик рассчитан на то, чтобы показать как город развивается в лучшую сторону», — говорит Светлана Козуб.

«Диво Евразии» — это международный туристический фестиваль-конкурс видео, фото и анимации, финал которого в 2021 году пройдет впервые в онлайн-формате. Участие в фестивалях-конкурсах «Диво России» и «Диво Евразии» в 2020 году приняли 1135 проектов из 15 стран. ТИЦ также постоянно участвует в этих конкурсах, в 2018 году ролик из Томска вошел в тройку лучших.

Томичи могут проголосовать за ролик о своем городе на YouTube канале конкурса «Диво Евразии» по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=CkYcxUkBc7g, а также на платформе Яндекс Эфир https://yandex.ru/efir?stream_id=vMyINucFJcRw.

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