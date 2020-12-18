Трое пациентов с COVID-19 скончались в Томской области

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 218 человек. Трое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям: у двоих была установлена гипертония, у двоих – ишемия головного мозга, у одного из умерших было онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 136 человек - есть признаки ОРВИ, у 10 пневмония. У остальных 47 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторе находятся 10 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 21 984 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 17 353, умерших 201.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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