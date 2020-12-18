Суд признал банкротом российскую компанию-совладельца совместного с китайцами агрохолдинга «Томский»

18 декабря 2020 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области признал банкротом ООО «Агрокапитал» — владельца миноритарной доли в российско-китайском АО «Агрохолдинг «Томский», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

В отношении «Агрокапитала» введена процедура конкурсного производства.

Банкротство компании инициировала предпринимательница Ксения Еременко в связи с задолженностью перед ней в размере 14,92 млн рублей. Изначально данная задолженность образовалась у ООО «Агрокапитал» (на момент сделки называлось ООО «ТомскАгроИнвест» — ИФ) перед «Управляющей компанией «Штафель», однако позже право требования перешло к ООО «Новый полет», затем — к ИП Еременко.

В июне 2019 года Еременко требовала признать банкротом сам агрохолдинг «Томский» из-за долга в 1,18 млн рублей. Дело было прекращено спустя несколько месяцев в связи с полным погашением долга.

АО «Агрохолдинг «Томский» зарегистрировано в 2015 году. В него входят дочерние ООО «АПК «Первомайский», ООО «Березовская ферма», ООО «Молочная ферма» и АО «Мазаловская ферма». Предприятия расположены в Первомайском и Асиновском районах Томской области.

Холдинг намерен до 2024 года вложить 6 млрд рублей в АПК региона. В частности, компания ввела мясную ферму (мраморная говядина, 1 тыс. голов КРС, 300 млн рублей инвестиций) и планирует ввести молочную ферму (2,6 тыс. голов дойного стада, 23,4 тыс. тонн продукции в год, 2,75 млрд рублей инвестиций). АО также занимается растениеводством, вложило в освоение земель, зерносушильный комплекс и закупку оборудования 300 млн рублей из запланированных 1,047 млрд рублей; планирует освоить 38,8 тыс. га земель, производить 52 тыс. тонн товарного зерна и 92 тыс. тонн кормов в год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 94,7% АО «Агрохолдинг «Томский» принадлежит «Китайско-российской компании по развитию сельского хозяйства», еще 5,3% — ООО «Агрокапитал». Бенефициаром ООО ранее являлся Владимир Тиссен, однако в марте 2020 года его доля в 55% перешла в собственность ООО. Еще 45% «Агрокапитала» принадлежат Наталье Соколовой.

«Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства» зарегистрирована в китайской провинции Шаньдун, в зоне технико-экономического развития «Яньтай».

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