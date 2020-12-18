Томский поисковик выиграл грант на изучение исчезнувших деревень

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Проект командира томского поискового отряда «За Родину» Владимира Черкашина выиграл грант в 700 тыс. рублей в конкурсе Росмолодежи.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Владимир Черкашин стал одни из 53 победителей конкурса. Его региональная исследовательская программа «Там, где нас нет» направлена на изучение истории исчезнувших, либо находящихся на грани исчезновения, населенных пунктов Томской области.

В рамках проекта запланировано 5 экспедиций в 5 районов Томской области.

«Инициативная группа в составе 10-ти человек будет приезжать в районы и устанавливать памятные знаки по местам этих населенных пунктов, поднимать архивную информацию у местных жителей, старожилов, краеведов, музейных архивов», — отметил Владимир Черкашин.

В ходе экспедиций также планируется снять небольшой документальный фильм, а после издать памятную книгу. Также в рамках проекта активисты проведут в школах серию открытых уроков, посвященных истории исследования населенных пунктов.

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