18+
18+

Томский поисковик выиграл грант на изучение исчезнувших деревень

Томские новости, конкурс грант молодежь исчезнувшие деревни образование краеведение Томский поисковик выиграл грант на изучение исчезнувших деревень

Проект командира томского поискового отряда «За Родину» Владимира Черкашина выиграл грант в 700 тыс. рублей в конкурсе Росмолодежи.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Владимир Черкашин стал одни из 53 победителей конкурса. Его региональная исследовательская программа «Там, где нас нет» направлена на изучение истории исчезнувших, либо находящихся на грани исчезновения, населенных пунктов Томской области.

В рамках проекта запланировано 5 экспедиций в 5 районов Томской области.

«Инициативная группа в составе 10-ти человек будет приезжать в районы и устанавливать памятные знаки по местам этих населенных пунктов, поднимать архивную информацию у местных жителей, старожилов, краеведов, музейных архивов», — отметил Владимир Черкашин.

В ходе экспедиций также планируется снять небольшой документальный фильм, а после издать памятную книгу. Также в рамках проекта активисты проведут в школах серию открытых уроков, посвященных истории исследования населенных пунктов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Девятый резидент ТОР «Северск» занимается производством электрообрудования

20 ноября 2020
Томские новости

Томск борется за звание «Столицы тотального диктанта — 2021»

23 ноября 2020
Томские новости

Пациенты с COVID-19 в Томской области начали получать бесплатные лекарства

2 декабря 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

2 декабря 2020
Томские новости

Короткометражка «Музейный shop» от Томского краеведческого музея участвует в Museums in Short-2020

3 декабря 2020
Томские новости

Томская область увеличила расходы на здравоохранение и газификацию в бюджете-2021 перед окончательным чтением

10 декабря 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

12 декабря 2020
Томские новости

Томские ученые испытали новые материалы с наночастицами для защитных масок

8 декабря 2020
Томские новости

В томскую колонию дважды пытались перебросить телефоны

26 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle