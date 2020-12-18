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Томский губернатор предлагает узаконить понятие «кампус» для создания современной студенческой среды

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на совещании с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным предложил ввести в действующее законодательство понятие «кампус», сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Глава региона представил вице-премьеру концепцию создания многофункционального студенческого кампуса в Томске, под который на левом берегу Томи зарезервирован земельный участок в 52 га.

Жвачкин сообщил, что весь проект оценивается в 35 млрд рублей, его планируется реализовать через частно-концессионный механизм на средства ВЭБ.РФ, собственные и заемные средства инвестора.

«Нам необходимо узаконить понятие „кампус“ в законодательстве на уровне правительства, потому что по сегодняшним нормативам мы построим не комплексную современную среду для студентов, а типовое общежитие со старыми нормативами. В составе кампуса мы планируем строить и арендное жилье для преподавателей и магистрантов с семьями, и здесь требуются решения по возможности кредитования не на 15, а на 20-25 лет», — сказал глава региона.

Отмечается, что Хуснуллин дал позитивную оценку концепции строительства кампуса и предложил Жвачкину лично возглавить проект. Вице-премьер поручил Минстрою и Минобрнауки подготовить дорожную карту проекта, Минтрансу вместе с регионом рассмотреть вопросы транспортной доступности, в том числе строительства моста для пешеходов и общественного транспорта.

Как сообщалось, в начале июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Жвачкин, на тот момент глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса в рамках нацпроекта «Образование». Наряду с общежитиями, в кампусе на 10 тыс. мест разместятся спортивные объекты и общественные пространства.

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