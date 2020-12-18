Выпускница Томского политеха разработала обувь-конструктор для детей

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2020 // Фото: lexusdesignawardrussia.ru

Выпускница Томского политехнического университета Регина Крайняя разработала обувь-конструктор для детей. Девушка стажировалась в Японии, работала в Токио, а затем основала свою компанию по созданию игровой обуви для детей. Со своей разработкой она заняла второе место в российском этапе конкурса Lexus Design Award 2021.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, обувь, которую ребенок может собрать для себя сам, призвана привлечь внимание детей к проектированию полезных вещей. Причем сделать это в понятной и привлекательной форме — в игре. Основная цель проекта — увлечь подрастающее поколение и привить ему основы осмысленного потребления.

«Идея проекта модульной обуви возникла еще при обучении в Томском политехе. Окрепла же она после стажировки в компании, производящей «умные» кроссовки, оснащенные съемными датчиками. С помощью этих датчиков можно лучше узнать своего потребителя. Это дало мне понимание обуви как предмета, несущего в себе больше одной основной функции», — говорит Регина Крайняя.

Прототип обуви был представлен в рамках выставки Maker Faire в Риме и Берлине в 2019 году, где получил приз зрительских симпатий. Для его изготовления были использованы доступные материалы с различными тактильными свойствами: пищевой силикон и ЭВА. По словам автора разработки, они часто применяются в производстве детских игрушек и обуви, а также позволяют получать сложные формы в ярких цветах. Несмотря на это, оба материала — синтетические, и в перспективе производство конструкторов создало бы большое количество мусора, не поддающегося переработке.

«Чтобы сделать конструктор более экологичным, в будущем мы планируем изготавливать его из вторичных материалов и материалов на биооснове, которые бы были безопасны для производства детских товаров и практичны в эксплуатации», — поясняет Регина.

В этом году свою разработку выпускница также представила на этапе международного конкурса дизайнеров и деятелей искусств Lexus Design Award Russia Top Choice. Он направлен на поиск идей, которые могли бы внести вклад в создание лучшего будущего. Разработка выпускницы Томского политеха заняла второе место. Девушка получила возможность пройти обучение в Британской высшей школе дизайна в Москве и ценный приз от Lexus.

«Обучение промышленному дизайну в ТПУ запомнилось мне хорошей теоретической базой, внимательными преподавателями и индивидуальным подходом. Томский политех дал мне возможность участвовать в программах международного обмена. Так, после обучения в Японии я не только смогла получить работу в Токио, но и в последующем открыла собственную компанию. Наш первый продукт во многом основан на тех идеях, которые я представляла в качестве своего дипломного проекта, а сооснователем компании является моя подруга, с которой мы также познакомились во время обучения по обмену, но уже в Корее», — поделилась Регина.

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