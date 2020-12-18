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За сутки пожарные спасли троих человек в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области пожарные два раза спасали людей из горящих зданий в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Один пожар произошел в Томске в кирпичном доме по ул.Кирова, 62. Сообщение о возгорании поступило в 19.51. На момент прибытия первого подразделения в двухкомнатной квартире на 4 этаже было сильное задымление. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось вскрыть дверь с помощью мехинструмента.

В одной из комнат на полу были обнаружены два человека. Женщина 1957 года рождения получила отравление продуктами горения легкой степени тяжести, от госпитализации отказалась. Мужчина 1954 года рождения получил отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей, был госпитализирован в ожоговое отделение Областной клинической больницы.

В результате пожара в ванной комнате обгорели стены, потолок, предметы мебели, бытовая техника, закоптились стены во всей квартире. Пожар был ликвидирован в 20:12, его площадь составила 3 квадратных метра.

Предварительная причина пожара: неосторожность при курении.

По этой же причине утром 17 декабря произошел пожар в двухквартирном жилом доме в с. Средний Васюган Каргасокского района. Пожарными из квартиры был спасен мужчина 1968 года рождения. Пострадавший с ожогами был госпитализирован в медицинское учреждение. С огнем удалось справиться за две минуты. В результате пожара обгорел матрас на площади 1 квадратный метр.
В ликвидации пожара было задействовано два человека и одна единица техники.

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