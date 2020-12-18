Более трех тысяч томичей выбрали единый счет за услуги «Ростелекома»

18 декабря 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

С начала 2020 года более трех тысяч абонентов «Ростелекома» в Томской области перешли на единый лицевой счет, который объединяет используемые ими услуги — мобильную связь, интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. Такое решение позволяет сэкономить затраты на услуги связи и упростить процедуру оплаты.

«Наша цель — предоставлять клиентам качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной жизни. Мы видим, что спрос на пакетные тарифы “Ростелекома” растет, потому что абонентам это удобно и выгодно. К одному лицевому счету можно привязать до пяти сим-карт, при этом пользователи имеют возможность перейти в “Ростелеком” со своими прежними номерами. Тысячи клиентов уже оценили эти преимущества, и количество пользователей пакетными сервисами постоянно растет», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Для того, чтобы пользоваться услугами связи с выгодой «Ростелеком» предлагает абонентам выбирать комбинированные тарифные планы, с возможностью объединения услуг в один лицевой счет. Например, тариф «Технологии выгоды +» включает в себя интернет, доступ к видеосервису Wink и мобильную связь. В мультимедийной платформе Wink доступно для просмотра до 227 телеканалов, 10 000 фильмов и пять тематических пакетов одновременно на пяти устройствах. Мобильная связь – это 2 000 минут разговоров, 500 СМС-сообщений, безлимитный интернет-трафик и возможность подключить до пяти сим-карт, где звонки внутри одной группы, а также звонки на мобильные телефоны «Ростелекома» — бесплатные и безлимитные. А включенный в предложение мобильный интернет-трафик не расходуется при использовании мобильного приложения Wink, а также при общении в соцсетях и мессенджерах.

По желанию клиента, к выбранному тарифу можно добавлять телевизионные каналы, опцию «Управление просмотром», антивирус и многое другое. Все данные по оплате услуг доступны в едином личном кабинете пользователя. Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8-800-100-0-800.

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