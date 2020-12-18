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Большинство елочных базаров Томска открываются 17-18 декабря

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В декабре в Томске заработают 24 елочных базара: первые открылись 12 декабря, а большинство торговых точек заработали 17-18 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Пункты продажи елей и пихт будут размещены во всех районах города и жители города смогут выбрать для себя самый удобный. Большинство елочных базаров будут работать для посетителей с 09 до 21 часов, без выходных.

В Томске стоимость новогодних елей в 2020 году составит от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от объема и высоты хвойного дерева.

Сотрудники отделов потребительского рынка районных администраций в связи с действующими эпидемиологическими ограничениями на территории Томской области разъяснили предпринимателям требования о соблюдении масочного режима при организации продаж.

Более подробно о пунктах продажи новогодних елей можно узнать на официальном сайте МО «Город Томск» по ссылке.

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