Новый «Галамарт» открывается в Томске 22 декабря, а 26-го любой второй товар за 1 рубль

17 декабря 2020 / На правах рекламы / Фото: На правах рекламы

Чем больше возможностей покупать выгодно – тем лучше, а перед Новым годом это как никогда актуально. 22 декабря в Томске открывается новый магазин постоянных распродаж «Галамарт».

Гостей ждут здесь специальные цены, а 26-го декабря – настоящий предновогодний праздник: любой второй товар из ассортимента – всего за 1 рубль! Адрес магазина: г. Томск, ТЦ «Смайлcity», ул. Учебная, 48Д.

Итак, с 22 по 25 декабря встречайте специальные цены! Электрический чайник – 249 рублей, литая сковорода – 399 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, тостер – 449 рублей, профессиональный фен для волос – 799 рублей, ЖК-телевизор LEBEN с диагональю 81 см – 5 999 рублей. И это не все: со скидками можно будет приобрести текстиль, посуду, разнообразные хозтовары…

Ну а 26 декабря, аккурат перед Новым годом, приходите на акцию «Любой второй товар за 1 рубль». Бытовая техника и инструменты, посуда и игрушки, текстиль и мобильные аксессуары – предложение распространяется на все это и еще многое другое. Приобрести обновок себе, купить подарки друзьям и родственникам и после всего этого не обнаружить брешь в кошельке – это действительно здорово.

В «Галамарте» вы найдете все необходимое для дома и дачи: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Его все называют по-разному: «магазином у дома», «магазином для дома» или «народным магазином», но суть одна: шопинг в «Галамарте» всегда принесет удовольствие. Ведь, помимо низких цен, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес: г. Томск, ТЦ «Смайлcity», ул. Учебная, 48Д.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru

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