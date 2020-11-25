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Двое пострадали при столкновении встречных иномарок на трассе Томск-Колпашево

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Сегодня, 16 декабря, на трассе Томск - Каргала - Колпашево столкнулись Toyota и Honda, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.55 на 19 километре трассы. По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota, двигавшийся со стороны Колпашево, при обгоне выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя доставлены в медицинские учреждения Томска.

Фото: 70.мвд.рф

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