Двое пострадали при столкновении встречных иномарок на трассе Томск-Колпашево

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 16 декабря, на трассе Томск - Каргала - Колпашево столкнулись Toyota и Honda, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.55 на 19 километре трассы. По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota, двигавшийся со стороны Колпашево, при обгоне выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя доставлены в медицинские учреждения Томска.

Фото: 70.мвд.рф

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: