Еще четыре человека скончались от COVID-19 в Томской области

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 190 случаев заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 215 человек. Четверо заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трое умерших входили в группу риска по возрасту, все - по сопутствующим заболеваниям. У скончавшихся зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, цирроз. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 85 человек - есть признаки ОРВИ, у 24 - пневмония. У остальных 81 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторе находятся 7 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 21 612 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 911, умерших 198.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 0,96.

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