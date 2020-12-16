«Профессорская квартира», Кемерово и «звездное небо»: томская мануфактура Lu&Ko выпустила новую серию новогодних открыток

Томская мануфактура Лу&Ко выпустила серию открыток к Новому году. Авторами рисунков стали художники Николай Исаев и Лукия Мурина. Всего в серию вошли 17 открыток с тематическими сюжетами. Из них четыре новые, а остальные уже выпускались в предыдущие годы.

«Каждый год мы стараемся нарисовать новые, но всегда допечатываем тираж старых открыток. Например, открытка со звездами над катком на Ново-Соборной площади, которую я нарисовала два года, назад вышла небольшим тиражом. Но она настолько понравилась, что в этом году мы допечатали тираж», — рассказывает Лукия.

На создание иллюстраций у Николая ушло несколько дней. Больше времени в этом году художник потратил на выбор сюжета.

«После такого непростого года очень хотелось сделать открытки с сюжетами, которые передавали бы домашний уют и атмосферу праздника, как в детстве. Так появилась открытка, вдохновленная дореволюционными интерьерами музея „Профессорская квартира“, где передана теплота праздника», — рассказывает соосновательница мануфактуры, художница Лукия Мурина.

Открытку с новогодним Кемерово Николай нарисовал специально для совместной с Лукией Муриной выставки, которая сейчас проходит в культурном центре этого города The Librarry.

А вот сюжеты для двух других открыток — со «звездным небом» на пер. Томский и ледяной горкой — выбрал депутат Городской думы Владимир Самокиш. Художники уже несколько лет делают открытки по его заказу.

Ребята отмечают, что самой любимой у покупателей стала открытка с мамой и малышом в интерьерах музея. Несколько карточек уже отправлено в Москву.

У Лукии и Николая появились и новые идеи для открыток, которые они собираются воплотить к следующему зимнему празднику.

Специально к Новому году художники запустили сайт-каталог для удобного выбора открыток и другой продукции мануфактуры «Лу&Ко». Купить новогодние открытки можно круглый год, написав компании в социальный сетях Instagram, Вконтакте или позвонив по телефону +7 909 547 48 86.

Фото: мануфактура Лу&Ко

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