В Томской области растет спрос на сотрудников сферы гостеприимства, их зарплаты выросли — эксперты

16 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области растет спрос на сотрудников сферы гостеприимства. Так, в группе профессий «Туризм, рестораны» в ноябре 2020 года работодатели разместили на 52% больше объявлений о поиске сотрудников, чем в декабре прошлого. На 53% вырос интерес соискателей к трудоустройству в этой сфере, а зарплаты поднялись на 26%, сообщают эксперты Авито Работы.

Медианная зарплата (меньше которой и больше которой получают по 50% работников) в группе профессий «Туризм, рестораны» в ноябре составила 22 700 рублей. Больше этой суммы работодатели готовы платить поварам и администраторам. Так, повар холодного цеха в Северске с опытом и соответствующим дипломом сможет зарабатывать 26 000 рублей в месяц. При этом предприятие готово обеспечить работника бесплатным питанием, увозить после ночных смен домой и оплачивать стажировку. Менеджер ресторана в Томске, тоже имеющий опыт работы в общепите, может рассчитывать на зарплату в 30 000 рублей. Работодатель предоставит ему гибкий график и оформит официальное трудоустройство. Зарплаты горничных и официантов в среднем составляют 18 000 рублей.

Эксперты отмечают, что работодатели в индустрии гостеприимства Томской области готовы принять и людей без опыта и образования. К примеру, помощник повара в одном из кафе в «Северном парке» сможет выбрать удобный график 5/2, 2/2 или в выходные дни, и его не только накормят, но и доставят домой после рабочего дня. Сменный график также предоставляют официантам, горничным, бариста, уборщикам, кухонным работникам. Размеры заработков в этой сфере могут расти за счёт премий, чаевых и процентов с продаж.

По сравнению с декабрём 2019 года количество вакансий в группе профессий «Туризм, рестораны» в Томской области увеличилось на 52%. Наибольший рост показала специальность повара (78%). Соответственно, вырос интерес соискателей к этой профессии, число откликов на вакансию увеличилось на 110%. Однако, по другим профессиям отрасли гостеприимства наблюдается спад — жители Томской области стали реже интересоваться вакансиями официантов и администраторов.

«Пандемия в 2020 году стала причиной резких изменений на рынке труда. На количестве вакансий сказалась необходимость соблюдать ограничительные меры. Сфера гостеприимства стала одной из самых пострадавших отраслей. Сложности остаются, но мир приспосабливается к жизни по другим правилам. Представители ресторанного и гостиничного бизнеса восстанавливаются и начинают набирать обороты», — говорит управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

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