Утром на трассе Томск — Мариинск столкнулись BMW, Nissan и MAN с полуприцепом
16 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 16 декабря, на трассе Томск — Мариинск столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 7.40 на 26 километре трассы. По предварительным данным, водитель BMW, двигавшийся со стороны Томска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. После столкновения BMW продолжил движение и врезался в попутный грузовой автомобиль MAN в составе полуприцепа.
В результате ДТП водитель автомобиля BMW доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: 70.мвд.рф
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