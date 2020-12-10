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Утром на трассе Томск — Мариинск столкнулись BMW, Nissan и MAN с полуприцепом

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска Утром на трассе Томск — Мариинск столкнулись BMW, Nissan и MAN с полуприцепом

Сегодня утром, 16 декабря, на трассе Томск — Мариинск столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.40 на 26 километре трассы. По предварительным данным, водитель BMW, двигавшийся со стороны Томска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. После столкновения BMW продолжил движение и врезался в попутный грузовой автомобиль MAN в составе полуприцепа.

В результате ДТП водитель автомобиля BMW доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: 70.мвд.рф

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