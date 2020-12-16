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Пожарные обнаружили тело мужчины во время ликвидации пожара в томской деревне

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Накануне, 15 декабря, в деревне Халдеево Томского района загорелся бревенчатый дом под дачу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Иркутская поступило в 5.30. Пожар удалось ликвидировать к 11.05. В результате сгорела крыша дома, обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи. Также сгорел сарай, крыша бани, обгорели стены внутри и снаружи, в гараже сгорел автомобиль. В доме пожарные обнаружили тело мужчины (его личность устанавливается).

Площадь пожара составила 115 кв.метров. Причина пожара устанавливается.

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