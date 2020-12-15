Факультет журналистики ТГУ представил проект о «Немецком Томске» и его легендах

В Томске состоялась презентация масштабного интернет-проекта «Немецкий Томск: Истории. Люди. Места», который вышел на русском, немецком и английском языках. В его создании принимали участие преподаватели и студенты факультета журналистики ТГУ, а также краеведы и автономия немцев Томска.

В проект вошли архивная информация, редкие фотографии об историко-культурном наследии немцев, живших и работавших в Томске в XIX–XX веках, а также три городских маршрута с текстами и видеозарисовками. По «Немецкому Томску» можно «побродить» онлайн, а для прогулки офлайн достаточно кликнуть на карту. Читатели также могут заглянуть в раздел «Хронограф» и узнать главные факты о немецком Томске.

Всего подготовлено три маршрута: «Немецкие легенды улицы Кузнецова», «10 архитектурных фантазий и один аэроплан Андрея Лангера» и «Sehr Gut: Как немцы университетский Томск строили».Акцент в них сделан на интересные исторические факты. Читатели смогут услышать, как звучит фисгармония, узнать, где в Томске находятся «немецкое место» и «Европейский квартал», познакомиться с творчеством архитекторов Фортуната Гута — строителя большинства томских вузов, и Андрея Лангера, который создал проекты ТЮЗа, цирка, роллердрома, мечети, синагоги и православного храма, а также пытался построить первый в Томске аэроплан.

— Нам хотелось напомнить о том, что Томск — город с немецкими корнями, и рассказать о вкладе немцев в развитие города, — отмечает руководитель проекта, доцент ФЖ ТГУ Анна Ярославцева. — Сегодня это четвертая по численности нация региона, а появились здесь немцы еще несколько веков назад, были разные периоды их массового переселения в Сибирь. Мы рассказываем о времени, когда в конце XIX — начале ХХ века случилась мощная «немецкая волна», город обретал новый статус вузовского центра, строились огромные комплексы томского императорского университета и технологического института.

Анна добавляет, что бурное экономическое развитие региона требовало наличия экспертов в различных областях деятельности, и приезжие немцы были среди тех, кто закрыл эту потребность в кадрах, часто оставаясь в числе «новых томичей». Научная и творческая интеллигенция, а также предприниматели с немецкими корнями реализовали в Томске свой потенциал и привнесли своё видение во многие сферы. Работы инженеров и архитекторов, построенные в Томске больше 100 лет назад, сегодня во многом определяют «лицо города».

— Несколько лет мы делаем крупные медиапроекты в Высшей школе журналистики, из них два уже были посвящены этническим группам Томской области: эстонцам из деревни Березовка (проект «Внутренняя Эстония») и селькупам («Селькупы. Сохранить как…»). Теперь я добрался и до своих, немецких корней, — рассказывает старший преподаватель ФЖ ТГУ, дизайнер проекта Василий Вершинин.

Как поясняет Василий, эта «немецкость» в дизайне реализована, например, с помощью цвета и шрифта. Использованные цвета свойственны многим зданиям, построенным в стиле ар-нуво , югендстиле, которые можно встретить и в Томске, и, например, в Риге, где есть всемирно известный квартал вокруг улицы Альберта.

— Шрифты тоже хотелось подобрать с отсылками к исторической эпохе модерна (типа Liberteen) и выразительным «немецким» чертами (типа Marlene, Graphik). Мы нашли классный визуальный архивный материал, например, литографии, которые, возможно, даже не публиковались, и постарались сделать деликатные анимационные элементы, чтобы подать материал более динамично и интересно, — добавляет Василий.

Руководитель музея истории Томского района Светлана Вершинина выступила консультантом проекта.

Толчком для изучения вклада российских немцев в развитие региона для нее было создание музейного центра выдающегося томского лингвиста, этнографа и археолога Андрея Дульзона в Российско-немецком доме.

— Выставки, которые мы там организовывали — «Немцы — исследователи Сибири», «Немцы — герои СССР», «Андрей Дульзон — путь исследователя», очень востребованы и украшают музейный центр в РНД, — говорит Светлана Вершинина. — Еще один важный момент случился, когда однажды Галина Минькова, известный педагог, автор книги по истории пионерии, пригласила меня прогуляться по улице Кузнецова, чтобы подарить новую книгу «Елани тихий уголок» (в том числе про эту улицу). Когда я ее прочитала, я поняла: да это же экскурсионный маршрут! Меня особенно зацепило, что здание пастората около кирхи (нынешний горсад) сохранилось до сих пор.

В нем располагалась первая немецкая школа в Сибири. А в гимназии № 6 работало огромное количество ссыльных немцев с высочайшим уровнем образования, как, например, австрийский композитор и учитель Энглер. В свою очередь, здание тубдиспансера в стиле модерн 100 лет назад построил немецкий архитектор Андрей Лангер, а в доме № 30 жил радиофизик Владимир Кессених, которому присуждена ученая степень без защиты диссертации.

— Тема истории российских немцев неисчерпаема! Я провела экскурсию по улице Кузнецова, и поняла, что людям это очень интересно, — добавляет Светлана Вершинина.

В работе над проектом активно участвовали студенты ФЖ.

— Я в Томске живу всего три года, и все, что касается его истории, для меня всегда интересно. Все дни работы над проектом я думала: сейчас приду домой, что-то еще поищу, почитаю. А когда взяла в руки книгу, написанную больше ста лет назад, поняла, что таких старых книг в руках еще никогда не держала, — поделилась мнением студентка Дарья Русанова.

Студентка Дария Землянова рассказала, что, напротив, в Томске она живет давно, и ей тоже было любопытно узнавать что-то новое о городе. Например, что среди томских губернаторов 9 были немцами. И оказалось, что про тех, кто был губернатором в прошлом веке, писать проще, чем про современных.

— Все мы вроде бы давно знаем и в то же время не знаем город, в котором живём. Даже для нас, людей, которые считают, что ориентируются в истории города, были открытия — например, что проект томский кирхи подготовил крутейший архитектор царского двора Петербурга, автор проектов главной немецкой кирхи на набережной Мойки и дворцов в Петергофе Гаральд Боссе, а грандиозного Троицкого собора — архитектор с немецкими корнями Константин Тон, разработчик « русско-византийского стиля» храмового зодчества, автор проекта Храма Христа Спасителя в Москве. Или что в Томске когда-то был Лютеранский переулок, — отметил Евгений Вагнер, координатор проекта, руководитель автономии немцев Томска.

Он добавил, что проект может быть интересен не только томичам, но и туристам, студентам и ученым, которые приезжают в город из-за рубежа. Поэтому маршруты были переведены на английский и немецкий языки.

Проект реализован при поддержке А ОО «Международный союз немецкой культуры» .

Напомним, ровно год назад команда презентовала фильм «Немецкая фамилия: российские немцы о Сибири, семье и свободе», который размещен на YouTube. На сегодня его посмотрели уже почти 170 тысяч человек.