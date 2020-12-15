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Пожарные эвакуировали 6 человек из горящего дома в Томске

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Вчера днем, 14 декабря, в Томске загорелся кирпичный жилой дом по ул.79-й Гвардейской дивизии, 5, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.54. К приезду пожарных шел густой дым из квартиры на 2 этаже, был задымлен подъезд.

«Пожарными по лестничным маршам были спасены 6 человек (из них 2 детей)», — говорится в сообщении.

Возгорание удалось ликвидировать в 13.12. В результате в 3-комнатной квартире в одной из комнат обгорели диван и вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 5 кв.метров. Также в результате произошедшего 41-летний мужчина получил ожог правой кисти (от госпитализации отказался).

Причина пожара устанавливается.

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