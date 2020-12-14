Еще четыре заболевших коронавирусом скончались в Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 187 новых случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 188 человек, четверо заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трое из заболевших входили в входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям. Умершие страдали гипертонией, ожирением, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших — 93 человек — есть признаки ОРВИ, у 12 пневмония. У остальных 82 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторе находятся 11 человек.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 21 227 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 502, умерших 194.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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