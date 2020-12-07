Четверо пострадали при столкновении Kia Rio и грузовика с полуприцепом

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 12 декабря, на трассе в Томской области столкнулись Kia Rio и Skania с полуприцепом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.05 на 109 километре в направлении Юрги. По предварительным данным, женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель Kia, а также три пассажира легкового автомобиля, с травмами госпитализированы.

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