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В Томском краеведческом музее можно отправить новогоднее поздравление близким

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Томский областной краеведческий музей и Почта России в рамках совместного проекта «Душевная открытка из музея» приглашают всех поддержать старую-добрую традицию поздравлений и тёплых сообщений. Любой желающий может прийти в музей, подобрать открытку из коллекции с краеведческой тематикой или с местными достопримечательностями, наклеить марку и отправить в любой уголок мира.

Для того, чтобы отправить послание близким, нужно прийти в музей (пр. Ленина, 75) и выбрать в сувенирном магазине открытку. А после — написать послание и опустить в почтовый ящик, который установлен тут же — в фойе музея.

В сувенирном магазине продаются самые разнообразные открытки: ретро 1950–1970-х годов, репродукции картин из фондов музея, акварельные зарисовки 1920-х годов, а также карточки с произведениями современных томских художников Лукии Муриной и Николая Исаева.

А чтобы вспомнить, как открытки летали по всему миру, краеведческий музей выпустил видео про историю открытого письма.

В музее есть и сервис ретро-открыток из фондов, воспользовавшись которым можно отправить электронное послание круглый год!

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