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Бывший директор одного из госучреждений Томской области незаконно списал респираторы на 2,5 млн рублей

Криминал, Судебные дела, Томские новости, СУ СКР уголовное дело превышение должностных полномочий респираторы Бывший директор одного из госучреждений Томской области незаконно списал респираторы на 2,5 млн рублей

Бывший директор «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело в его отношении было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. По версии следствия, в 2019 году обвиняемый явно вышел за пределы своих должностных полномочий при заключении с АО «Полигон» государственного контракта на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию средств индивидуальной защиты (респираторов) на утилизацию 15 тысяч указанных респираторов. При этом обвиняемый знал, что срок гарантийного хранения 6,5 тысяч указанных респираторов не истек, и они не подлежали списанию.

В рамках государственного контракта находившиеся на балансе учреждения респираторы, в том числе с не истекшим гарантийным сроком хранения, были переданы АО «Полигон» и уничтожены. В результате подконтрольной обвиняемому организации причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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