Бывший директор одного из госучреждений Томской области незаконно списал респираторы на 2,5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Бывший директор «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело в его отношении было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. По версии следствия, в 2019 году обвиняемый явно вышел за пределы своих должностных полномочий при заключении с АО «Полигон» государственного контракта на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию средств индивидуальной защиты (респираторов) на утилизацию 15 тысяч указанных респираторов. При этом обвиняемый знал, что срок гарантийного хранения 6,5 тысяч указанных респираторов не истек, и они не подлежали списанию.

В рамках государственного контракта находившиеся на балансе учреждения респираторы, в том числе с не истекшим гарантийным сроком хранения, были переданы АО «Полигон» и уничтожены. В результате подконтрольной обвиняемому организации причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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