Почти 190 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
13 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 205 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.
У большинства вновь заболевших - 128 человек - есть признаки ОРВИ. У 7 пневмония. У остальных 54 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 11 человек.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 21 040 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 314, умерших 190.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.
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