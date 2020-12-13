Почти 190 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 205 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 128 человек - есть признаки ОРВИ. У 7 пневмония. У остальных 54 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 11 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 21 040 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 314, умерших 190.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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