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В Томске нашли тело пропавшего в ноябре Георгия Потовского

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Сегодня, 11 декабря, в окрестностях села Тимирязевское обнаружено тело 17-летнего Георгия Потовского, пропавшего 30 ноября, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Томской области.

«В результате совместных поисков следователей СК, сотрудников полиции и волонтеров поисковой организации „Лиза Алерт“ в лесном массиве в окрестностях поселка Тимирязевское, расположенного в Кировском районе г.Томска, обнаружено тело пропавшего подростка», — говорится в сообщении.

При внешнем осмотре на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. На месте работает следственная группа.

Напомним, дне 30 ноября Георгий Потовский ушел из дома и не вернулся. По данному факут было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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