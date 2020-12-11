18+
18+

Работники томского муниципального предприятия пожаловались на невыплату зарплаты, СКР начал проверку

Криминал, Судебные дела, Томские новости, СКР следователи проверка уголовное дело зарплата деньги Работники томского муниципального предприятия пожаловались на невыплату зарплаты, СКР начал проверку

Следственное управление СКР по Томской области начало доследственную проверку информации о невыплате зарплаты работникам МУП «Чаинское производственное объединение ЖКХ» села Подгорное, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работникам предлагают обратиться в отдел ведомства в селе Молчаново, в ближайшее время их примет руководитель регионального управления ведомства Андрей Щукин.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает, что на 1 декабря у предприятия была задолженность по заработной плате перед 94 работниками на общую сумму более 2 млн рублей.

Ведомство направило иск в суд о побуждении предприятия погасить долг, организация уже выплатила 900 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура возбудила административные дела по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) и ч.1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).

Ранее в соцсетях появился видеоролик с обращением к Владимиру Путину от работников «Чаинского производственного объединения ЖКХ», в котором они заявляют о том, что с 2016 года коллективу из 100 человек не индексировали зарплату, а месячная ставка составляет чуть более 3,7 тыс. рублей.

«Премиальные, доплаты за выслугу лет и за опасность с нас давно сняли. К тому же в нашей организации систематическая задержка заработной платы два-три месяца. Мы лишены возможности покупать лекарства и продукты в период пандемии. Работодатель заявляет о долге предприятия в 20 млн рублей, происхождение которого внятно объяснить не может», — говорится в обращении.

Работники сетуют на отсутствие закупок предприятием спецодежды с 2015 года, а также на безразличие властей и трудовой инспекции.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Чаинское производственное объединение ЖКХ» создано в 1993 году, управляется администрацией Чаинского района Томской области.

В конце ноября ФНС подала иск в суд о признании предприятия банкротом из-за долгов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 9,5 тыс. заявок на участие в олимпиаде «Я — профессионал» подали студенты Томской области

5 декабря 2020
Томские новости

Обязанности задержанного мэра Томска исполняет его первый заместитель

13 ноября 2020
Томские новости

Выпавшую с балкона томской многоэтажки девочку выписали из больницы

27 ноября 2020
Томские новости

ПСБ стал победителем VIII Межрегиональной премии «Финансовый Престиж» в Томске с лучшим интернет-банком

3 декабря 2020
Томские новости

Сильный ветер и мокрый снег ждут томичей в четверг

12 ноября 2020
Томские новости

«Интерфакс» и Томский госуниверситет договорились о внедрении IT — решений в образовательный и научный процессы

4 декабря 2020
Томские новости

В Томской области третьи сутки подряд выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших

20 ноября 2020
Томские новости

Медики стабилизировали состояние 6-летней девочки, выпавшей из окна в Томске

23 ноября 2020
Томские новости

Томское УФАС уличило регоператора вывоза ТКО «Спецавтохозяйство» в допначислениях сверх тарифа на почтовые расходы

9 декабря 2020
Комментарии для сайта Cackle