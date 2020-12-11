Работники томского муниципального предприятия пожаловались на невыплату зарплаты, СКР начал проверку

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Следственное управление СКР по Томской области начало доследственную проверку информации о невыплате зарплаты работникам МУП «Чаинское производственное объединение ЖКХ» села Подгорное, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работникам предлагают обратиться в отдел ведомства в селе Молчаново, в ближайшее время их примет руководитель регионального управления ведомства Андрей Щукин.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает, что на 1 декабря у предприятия была задолженность по заработной плате перед 94 работниками на общую сумму более 2 млн рублей.

Ведомство направило иск в суд о побуждении предприятия погасить долг, организация уже выплатила 900 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура возбудила административные дела по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) и ч.1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).

Ранее в соцсетях появился видеоролик с обращением к Владимиру Путину от работников «Чаинского производственного объединения ЖКХ», в котором они заявляют о том, что с 2016 года коллективу из 100 человек не индексировали зарплату, а месячная ставка составляет чуть более 3,7 тыс. рублей.

«Премиальные, доплаты за выслугу лет и за опасность с нас давно сняли. К тому же в нашей организации систематическая задержка заработной платы два-три месяца. Мы лишены возможности покупать лекарства и продукты в период пандемии. Работодатель заявляет о долге предприятия в 20 млн рублей, происхождение которого внятно объяснить не может», — говорится в обращении.

Работники сетуют на отсутствие закупок предприятием спецодежды с 2015 года, а также на безразличие властей и трудовой инспекции.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Чаинское производственное объединение ЖКХ» создано в 1993 году, управляется администрацией Чаинского района Томской области.

В конце ноября ФНС подала иск в суд о признании предприятия банкротом из-за долгов.

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