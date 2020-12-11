Еще пять заболевших коронавирусом скончались в Томской области

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 199 новых случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 203 человек. 5 зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия сердца и головного мозга, сердечная и почечная недостаточность, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 137 человек - есть признаки ОРВИ, у 15 - пневмония. У остальных 47 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 11 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 20 648 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 908, умерших - 190.

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