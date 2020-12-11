В Томске пройдет первый фестивале арт-антропологии «DEPRESSED_FEST»

11 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Институт искусств и культуры ТГУ приглашает представителей творческих занятий, студентов и сотрудников университета поделиться наблюдениями за ковидной тревожностью, рассказать свои истории, идеи и способы борьбы с проблемой 2020 года.

Среди главных тем, выделенных организаторами, причины, вызывающие тревожность и депрессию (эпидемия, новости, личные проблемы), переживания и чувства, с которыми мы сталкиваемся в этих состояниях, мысли, идеи, фантазии тревожного толка и другие.

Как сообщают организаторы, фестиваль «DEPRESSED_FEST» начнет работу в начале 2021 года. Он пройдет на сайте Галереи ТГУ «В Главном», а часть проектов будут выставлены офлайн в пространстве Галерея «В Главном» (пр. Ленина, 36, гл. корпус ТГУ). В рамках фестиваля в онлайн-формате выступят приглашенные эксперты ТГУ.

Для участия можно отправить свои фотографии, живопись, графику, стихи, видео, публикации, исследования, фильмы, личные истории, плейлисты, списки фильмов и т.д

Заявки принимаются по адресу tomsk.tsugallery@gmail.com до 22 декабря 2020. В них необходимо указать название работы (материал - для художественных), кратко раскрыть идею в тематике фестиваля, описание реализованного проекта и его параметры, а также контактные данные отправителя и портфолио (если есть).

Подробнее о фестивале можно узнать в группе Галерея «В Главном» ВКонтакте.

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