Два томских школьника поборются за звание лучшего юного математика Евразии

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Два школьника из Томска — Никита Золин и Андрей Чаленко — попали в заключительный тур VII Международного конкурса по математике для старшеклассников из нестоличных городов «Я Решаю!».

Как сообщают организаторы конкурса GS Group, томичи будут решать задания вместе с остальными школьниками из 18 российских регионов. Всего в этом году в финал вышли 8 десятиклассников и 22 одиннадцатиклассника.

Десятка победителей станет известна во время заключительного этапа, который пройдет в конце января 2021 года. Ученики 10-х классов поборются за возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге и получить ценные призы — электронную технику. Лучшим из одиннадцатиклассников будут в течение года выплачивать ежемесячные именные стипендии — при условии поступления в вуз на технические специальности, востребованные на предприятиях инновационного кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group) и в других высокотехнологичных российских компаниях. Среди специальностей — «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и пр.

Финалистов ждут задачи третьего этапа — сложные, но очень интересные, а также встреча с хедлайнером конкурса. Специальными гостями «Я Решаю!» были профессор Алексей Савватеев, интеллектуал Анатолий Вассерман. Спикер этого года будет объявлен отдельно.

Конкурс «Я Решаю!» проводится для учеников 9—11-х классов из нестоличных городов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это один из ключевых проектов образовательной программы инвестиционно-промышленного холдинга GS Group. Инициатива направлена на поиск и поддержку талантливых школьников, которым гораздо труднее реализовать весь свой потенциал, чем их сверстникам, живущим и учащимся в Москве и Санкт-Петербурге. Конкурс содействует подготовке достойного кадрового резерва для высокотехнологичного сектора российской экономики и вносит свой вклад в популяризацию математических знаний и технического образования в молодежной среде.

В 2020 году в конкурсе «Я Решаю!» приняли участие более 6000 старшеклассников из 82 субъектов Российской Федерации и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья: Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Туркменистана, Индии. Всего с 2013 года его участниками стали свыше 28 000 школьников из всех регионов России и 17 стран Евразии. 22 победителя конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group. Победители первых конкурсов уже получили дипломы о высшем образовании и начали карьеру в инновационных отраслях отечественной промышленности.

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