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Жители 10 домов Ленинского района Томска остались без воды из-за аварии

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Сегодня утром, 11 ноября, в некоторых домах Ленинского района Томска была ограничена подача холодной воды. Это связано с повреждением на водопроводе большого диаметра (500 мм), сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Повреждение было зафиксировано в 6.50. На данный момент специалисты ООО «Томскводоканал» проводят аварийные работы. Известно, что холодное водоснабжение отсутствует по адресам:

В пресс-службе отмечаю, что характер повреждения пока не известен, поэтому в компании затрудняются сказать, сколько продлится отключение.

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