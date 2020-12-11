Жители 10 домов Ленинского района Томска остались без воды из-за аварии

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня утром, 11 ноября, в некоторых домах Ленинского района Томска была ограничена подача холодной воды. Это связано с повреждением на водопроводе большого диаметра (500 мм), сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Повреждение было зафиксировано в 6.50. На данный момент специалисты ООО «Томскводоканал» проводят аварийные работы. Известно, что холодное водоснабжение отсутствует по адресам:

пер.Рылеева, 1а, 2, 8;

ул.Большая Подгорная, 78, 80, 82, 91, 91а, 93, 95.

В пресс-службе отмечаю, что характер повреждения пока не известен, поэтому в компании затрудняются сказать, сколько продлится отключение.

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